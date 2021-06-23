عربي-دولي

الحكم على رئيس وزراء سابق بالسجن مدى الحياة في هذه الدولة.. إليكم السبب

Lebanon 24
23-06-2021 | 16:30
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حكمت محكمة في ساحل العاج، اليوم الأربعاء، على رئيس الوزراء السابق غيوم سورو بالسجن مدى الحياة بتهمة التخطيط لتنفيذ انقلاب ضد الرئيس الحسن واتارا.

وكانت السلطات القضائية في ساحل العاج قضت في نيسان 2020 بالسجن غيابيا 20 عاما، على سورو المنفي في فرنسا، بتهمة "الاختلاس وتبييض الأموال" وبغرامة مالية قدرها 4.5 مليار فرنك إفريقي (حوالي 7.5 ملايين دولار).

يذكر أن النيابة العامة في ساحل العاج أصدرت عام 2019 مذكرة اعتقال دولية ضد غيوم سورو وذلك "لمحاولته النيل من سلطة الدولة ومن وحدة أراضي الوطن".
المصدر: روسيا اليوم
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