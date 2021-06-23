الدبيبة: نطالب بانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، بالانسحاب الكامل للمرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.وقال الدبيبة، في كلمة بمناسبة انطلاق أعمال مؤتمر برلين 2، إن هناك مخاطر أمنية تهدد الانتخابات ومنها سيطرة المرتزقة، مضيفا: "نطالب بالانسحاب الكامل للمرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا".وتابع: "كما أن الخلاف الداخلي والمصالح يعيقان مسيرة الانتخابات، لكن سنتجاوز كل العقبات لإجراء الانتخابات في موعدها".وأوضح "لم نر الجدية من المؤسسات التشريعية للوصول إلى القاعدة الدستورية.. لذلك، نطالب الأطراف الليبية بوقف التعطيل والالتزام بالتعهدات".