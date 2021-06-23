عربي-دولي

السيسي يصدر قرارا بتعيين سفير جديد لمصر في قطر

Lebanon 24
23-06-2021 | 13:30
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بتعيين سفير جديد في قطر بعد انقطاع دام طويلا.
 
وقرر السيسي تعيين عمرو كمال الدين بري الشربيني، السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة دولة قطر.

وكانت 8 دول وهي (مصر والسعودية والبحرين والإمارات وليبيا واليمن والمالديف وموريشوس)، قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، وسحبت دبلوماسييها من الدوحة، في أعقاب الأزمة الدبلوماسية مع الدوحة.
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