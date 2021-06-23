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عربي-دولي
الكويت.. بدء تطبيق قرار منع غير المطعمين من دخول المجمعات التجارية
Lebanon 24
23-06-2021
|
15:30
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أعلنت لجنة مراقبة تنفيذ اشتراطات مكافحة فيروس كورونا في الكويت أنه تقرر منع غير المطعمين ضد كورونا من دخول المجمعات التجارية اعتبارا من يوم الأحد المقبل.
وقال نائب رئيس اللجنة أحمد المنفوحي إن الفرق الميدانية للجهات الحكومية المعنية ستقوم بالتواجد عند مداخل المجمعات التجارية للسماح للمواطنين والمقيمين الذين أخذوا جرعة أو جرعتين من اللقاح بالدخول فقط، مؤكدا أن الفرق الميدانية ستواصل زيارتها الميدانية للمطاعم والمقاهي والاندية الصحية والصالونات النسائية والرجالية للتأكد من تطبيق جميع مرتادي هذه الاماكن للاشتراطات الصحية وممن أخذوا اللقاح المعتمد في الكويت.
من جهته، قال مدير ادارة نظم المعلومات في وزارة الصحة الكويتية أحمد الغريب إن الادارة قامت باعداد وتفعيل تطبيق برنامج (مناعة) للتسهيل على المواطن والمقيم الاطلاع على أخذ اللقاح المعتمد في الكويت سواء جرعة واحدة أو جرعتين.
وأوضح الغريب أن "هناك ثلاث فئات مسجلة في تطبيق مناعة الأول باللون الأخضر لكل من تلقى جرعتين من اللقاح ومضى عليه 14 يوما والفئة الثانية باللون الاصفر لكل من تلقى جرعة واحدة من اللقاح أو كان عنده إصابة بفيروس كورونا ومضى عليه 10 أيام بعد الإصابة لمدة 90 يوما أما الفئة الثالثة فهي باللون الأحمر لكل من لم يتلق اللقاح أو عنده إصابة بفيروس كورونا".
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