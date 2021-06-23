وزير الخارجية الألماني: سنعمل على أن يتم سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، أن برلين ستعمل على أن يتم سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وشدد هايكو ماس اليوم الأربعاء على أن بلاده لن تتوانى في ذلك، قائلا: "حققنا نجاحا في مؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا".