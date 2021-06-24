عربي-دولي

إصابة 7 أساقفة في اليونان بحروق في هجوم بالأسيد نفذه كاهن.. إليكم الأسباب

Lebanon 24
24-06-2021 | 06:30
A-
A+
Doc-P-836213-637601143468630662.jpg
Doc-P-836213-637601143468630662.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصيب سبعة من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية بجروح، في هجوم بالأسيد نفذه كاهن إثر خضوعه مساء الأربعاء في أثينا لإجراءات تأديبية كنسية، بحسب وكالة "الصحافة الفرنسية".

وقالت الشرطة اليونانية إن ثلاثة من الأساقفة ما زالوا يرقدون في المستشفى، بالإضافة إلى عنصر شرطة كان في موقع الهجوم وأصيب بحروق أيضا. ووفقا لوسائل إعلام يونانية فقد أصيب الأساقفة والشرطي بحروق في وجوههم.

من جهتها قالت وكالة الأنباء اليونانية، إن الهجوم نفذه كاهن في ختام جلسة إجراءات تأديبية خضع لها أمام الأساقفة، مشيرة إلى أنه متهم بتهريب المخدرات وعقوبته يمكن أن تصل إلى حد طرده من الكنيسة.

وسارعت الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو إلى إدانة الهجوم.

بدوره تحدث رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس مع المطران إيرونيموس الثاني، رئيس أساقفة أثينا ورأس الكنيسة اليونانية وأعرب له عن "حزنه العميق" لما حصل.

وأكد ميتسوتاكيس للمطران إيرونيموس الثاني أن الدولة ستقدم "كل مساعدة طبية ممكنة من أجل الشفاء العاجل لضحايا هذا الهجوم".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:00 | 2021-06-24
02:30 | 2021-06-24
02:00 | 2021-06-24
01:30 | 2021-06-24
01:00 | 2021-06-24
00:00 | 2021-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website