عربي-دولي

للمقيمين في فرنسا.. سلالة "دلتا" تتربص بكم فاحذروا

Lebanon 24
24-06-2021 | 01:30
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حذر المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جبرائيل أتال من سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا التي تنتشر تدريجيا في فرنسا.

وفي حديث تلفزيوني، دعا جبرائيل أتال إلى "اليقظة والحذر التامين"، وذلك بعد أيام قليلة من آخر خطوة من رفع حظر التجوال الذي دام منذ تشرين الأول 2020، وحرية تنقل شبه في البلاد.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، قد أعلن قرار إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الشوارع بداية من الخميس الماضي، باستثناء الأماكن التي تشهد تجمعات كثيفة، حيث قال كاستكس إن هذا القرار جاء بناء على تحسن الوضع الصحي "بوتيرة أسرع مما كنا نتوقع".

وأوضح أنه سيتم تغيير قرارات المحافظات التي تنظم ارتداء الكمامات في الهواء الطلق اعتبارا من 17 حزيران. 

كذلك، أعلن رفع حظر التجول المحدد عند الساعة 11:00 مساء اعتبارا من الأحد المقبل.

وأشار كاستكس إلى أن حوالي 35 مليون فرنسي يفترض أن يكونوا قد حصلوا على تطعيم كامل بحلول نهاية أغسطس، ومن المفترض أيضا إعطاء 40 مليون جرعة أولى بحلول التاريخ نفسه.
المصدر: أ.ف. ب.
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