عربي-دولي

بيان منسوب لابنة حاكم دبي هو الأول من نوعه منذ اختفائها عن الأنظار.. ماذا قالت؟

Lebanon 24
24-06-2021 | 09:30
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أصدرت الشيخة لطيفة، إحدى بنات حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، أمس الأربعاء، بيانا أرسلته إلى وكالة "رويترز" عبر البريد الإلكتروني، قالت فيه "إنها تتمتع بحرية السفر، وذلك وفقا لمحامين قالوا إنهم يمثلونها".
وجاء البيان بعد يومين من انتشار صورة لها في الخارج على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد أربعة أشهر من بث هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" تسجيلا مصورا قالت فيه الشيخة لطيفة "إنها محتجزة رغما عن إرادتها".

وجاء في البيان على لسان الشيخة لطيفة: "زرت مؤخرا ثلاث دول أوروبية في إجازة مع صديقتي. طلبت منها نشر بعض الصور على الإنترنت لأثبت للنشطاء أنني أستطيع السفر متى شئت"، وفقا لما قاله مكتب محاماة "تايلور ويسينج"، بأنه "صدر بناء على توجيهات الشيخة لطيفة للرد على أسئلة من "رويترز".
وقالت في البيان: "أتمنى أن أعيش حياتي الآن بسلام ودون المزيد من المتابعة الإعلامية. وأشكر الجميع على أمنياتهم الطيبة".
ولم يتسن لوكالة "رويترز" التحقق من مصدر مستقل مما إذا كانت الشيخة لطيفة تتمتع بحرية الحركة أو من الظروف المحيطة بإصدار "تايلور ويسينج" هذا البيان.

ويشير موقع "تايلور ويسينج" على الإنترنت إلى أن مكتب المحاماة العالمي له 28 فرعا بأنحاء العالم أحدها في دبي.

المصدر: سبوتنيك
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