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عربي-دولي
بايدن يعيّن أرملة السناتور الجمهوري ماكين سفيرة لدى الفاو
Lebanon 24
24-06-2021
|
03:30
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عيّن الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء، سيندي ماكين، أرملة السناتور الجمهوري جون ماكين، سفيرة للولايات المتّحدة لدى الفاو، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتّحدة ومقرّها في روما.
وكانت ماكين أعلنت في أيلول دعمها للمرشّح الديموقراطي إلى الانتخابات الرئاسية على حساب الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته يومذاك دونالد ترامب.
ويومها قالت أرملة ماكين، السناتور الذي كان يحظى بتقدير كبير في صفوف حزبه خصوصاً والبلاد بأسرها عموماً، "صحيح أنّنا جمهوريون لكنّنا قبل كل شيء أميركيون. ليس هناك سوى مرشّح واحد في هذه الحملة يدافع عن قيمنا كأمّة، وهذا المرشّح هو جو بايدن".
وأثار دعمها هذا غضب الملياردير الجمهوري الذي شنّ على الإثر هجوماً حادّاً عليها وعلى زوجها الذي توفي في 2018، بعد أن كان أحد أركان الحزب القلائل الذي لم يتوانوا عن انتقاد ترامب علانية.
والأربعاء قال البيت الأبيض في بيان أعلن فيه عن عدد من التعيينات، إنّ سيندي ماكين (67 عاماً) التي ترأس شركة هينسلي للمشروبات في فينيكس بولاية أريزونا تنشط في "العديد من المنظمات الخيرية".
وردّت ماكين في تغريدة على تويتر بالقول "أشعر بشرف كبير وأتطلّع إلى العمل الذي ينتظرنا".
ولا بدّ من مصادقة مجلس الشيوخ على هذا التعيين لكي يصبح سارياً.
المصدر:
الحرة
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