عربي-دولي

الملك سلمان ووليّ عهده يبرقان إلى أمير قطر

Lebanon 24
24-06-2021 | 11:30
A-
A+
Doc-P-836269-637601260980664573.jpg
Doc-P-836269-637601260980664573.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبرق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ووليّ عهده الأمير محمد بن سلمان إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مهنّئيْن بمناسبة ذكرى تولّيه الحكم.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنّ الملك سلمان "بعث برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم".
وأعرب الملك سلمان "عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق، اطراد التقدم والازدهار".
كذلك أشارت "واس" إلى أنّ الأمير محمد بن سلمان "بعث برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم".
وعبر ولي العهد السعودي "عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، راجياً لحكومة وشعب دولة قطر الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2021-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2021-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:46 | 2021-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:41 | 2021-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2021-06-24
05:30 | 2021-06-24
05:00 | 2021-06-24
04:15 | 2021-06-24
04:00 | 2021-06-24
03:30 | 2021-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website