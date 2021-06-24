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وفاة الرئيس الفلبيني السابق بنينو أكينو الثالث

Lebanon 24
24-06-2021 | 05:00
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توفي الرئيس الفلبيني السابق، بنينو أكينو الثالث، اليوم الخميس، عن 61 عاماً، وهو نجل رمز الديمقراطية السناتور السابق بنينو أكينو الثاني الذي ساعد في الإطاحة بالديكتاتور فرديناند ماركوس.

وقال السناتور السابق، بام أكينو، إنّه حزين لوفاة ابن عمه، مشيراً إلى أن أكينو "بذل كل ما لديه من أجل الفلبين".

ولم يعلن عن تفاصيل وفاته، وقال أحد المسؤولين السابقين في حكومته، روجيليو سينغسون، إن أكينو خضع لغسيل للكلى وكان يستعد لعملية زرع كلية.

وأكينو الذي شغل منصب الرئيس الفلبيني من عام 2010 إلى عام 2016، كان وريثًا لإرث سياسي لعائلة اعتبرت حصناً ضدّ الاستبداد في الفلبين.

واغتيل والده، السناتور السابق بنينو أكينو الثاني، في عام 1983 عندما كان محتجزًا في مطار مانيلا الدولي. وقادت والدته كورازون أكينو، ثورة "سلطة الشعب" عام 1986 التي أطاحت بماركوس.

وأصبحت الانتفاضة المدعومة من الجيش نذيراً للثورات الشعبية ضد الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم.
المصدر: روسيا اليوم
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