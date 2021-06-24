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عربي-دولي
لافروف: الناتو يرفض إجراء اتصالات عسكرية مع روسيا
Lebanon 24
24-06-2021
|
05:30
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أثار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال خطابه في مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي، عددا من القضايا الهامة.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال كلمته في مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي، إن موسكو فوجئت بعدم رد فعل دول الناتو على مقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الاستقرار الاستراتيجي.
وأضاف الوزير، قائلا "الناتو يرفض الاتصال مع روسيا من خلال الجيش" مشيرا إلى أن موسكو صُدمت بالدعوات المنافقة لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بالخروج من معاهدة الأجواء المفتوحة (OST) كرد فعل على قرار الجانب الروسي بالانسحاب من المعاهدة بعد خطوة مماثلة من قبل. واشنطن. وأشار إلى أن إجراءات إنهاء الاتفاقية قد تم إطلاقها بالفعل، وتم إخطار الجهات المودعة لديها."
"لكن رد الفعل على هذه الخطوة الطبيعية تماما والمحددة منذ فترة طويلة من جانب الناتو والاتحاد الأوروبي، والذي دعا موسكو بشكل نفاق إلى عدم إنهاء المعاهدة، كان لافتا، وكأنهم نسوا قرار واشنطن غير القابل للإلغاء بالانسحاب منها باعتباره".
وأشار لافروف إلى أنها تهدف إلى إعادة تشكيل منطقة آسيا والمحيط الهادئ لاحتواء روسيا والصين. وشدد على أن الجانب الروسي يرى كيف يتم فرض التفكير المحظور في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتي يجب أن تكون خالية من الألعاب الجيوسياسية، خاصة بالنظر إلى أهميتها باعتبارها قاطرة للاقتصاد العالمي.
المصدر: I24 NEWS - سبوتنيك
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