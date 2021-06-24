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عربي-دولي
إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر يحاولان النأي بنفسيهما عن ترامب
Lebanon 24
24-06-2021
|
06:00
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تحاول إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر النأي بأنفسهما عن الرئيس السابق دونالد ترامب ومزاعمه بشأن تزوير انتخابات 2020، وفقا لمسؤولين سابقين في البيت الأبيض وأصدقاء العائلة.
وأشارت المصادر لشبكة CNN إلى حدوث فجوة بين ترامب وابنته وصهره، مبينة أن إيفانكا وكوشنر لم يتواجدا حول ترامب في منتجع "مار إيه لاغو" في فلوريدا، كما كانا في الماضي.
وبحسب المصادر فإن جزءا كبيرا من سبب الانفصال هو "عيش ترامب في الماضي وعدم قدرته على المضي قدما"، خصوصا بعد أن بدأ ترامب في التساؤل عن الدور الذي لعبه كوشنر، أحد الأشخاص القلائل الذين تمكنوا من البقاء على مقربة من ترامب طوال حملته الرئاسية وفترة توليه في البيت الأبيض، في إرثه الرئاسي.
ومع ذلك، يقول المقربون من كوشنر إنه معتاد على رد الفعل العنيف من الرئيس السابق، ويعرف أن "ترامب يعترف بنجاحاته".
وقال مقربون من إيفانكا إنها "تكافح للتغلب على التشابكات التي سببتها السنوات التي قضاها والدها في البيت الأبيض، حيث تسعى إلى حياة أقل تعقيدا"، مشيرين إلى أن "إيفانكا مضطرة للسير على خط رفيع بين احتضان والدها والنأي بنفسها عن أكاذيبه الانتخابية".
المصدر:
CNN
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