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ميركل: على الاتحاد الأوروبي التواصل مباشرة مع روسيا

Lebanon 24
24-06-2021 | 07:00
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رأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن على الاتحاد الأوروبي إقامة تواصل مباشر مع روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين ووضع آليات للرد على استفزازات موسكو.

فقد أوضحت ميركل في كلمة أمام مجلس النواب أن تكلم الرئيس الأميركي، جو بايدن، مع بوتين غير كاف، مشيرة إلى أن على الاتحاد الأوروبي أن يقيم صيغاً مختلفة للتحادث مع موسكو.

ويأتي كلام المستشارة الألمانية، في وقت يبحث فيه قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، مسألتين شائكتين هما الهجرة والعلاقات مع أنقرة وموسكو خلال قمة تستمر حتى غد الجمعة، وفق وكالة "فرانس برس".

ويبحث الأوروبيون حول مأدبة العشاء اليوم علاقات الاتحاد مع روسيا التي تشهد تدهوراً متواصلاً منذ ضم موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية واندلاع النزاع مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا في 2014.
المصدر: الحدث
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