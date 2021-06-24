عربي-دولي

روسيا تبتكر مصيدة جديدة لصواريخ العدو

Lebanon 24
24-06-2021 | 06:30
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صنعت شركة "تيخنوديناميكا" الروسية أداة جديدة لحماية الطائرات العسكرية من صواريخ العدو.

والأداة الجديدة المسماة بـ"ياغيل" عبارة عن قذيفة تطلقها الطائرة لتنصب مصيدة لصواريخ العدو المضادة للطائرات من خلال تضليل نظام توجيه الصواريخ وجعلها تحيد عن المسار المحدد لكي تتجنب الطائرة المستهدفة.

وتتميز القذيفة المصيدة "ياغيل" بأنها تسير في نفس اتجاه الطائرة وتستطيع بالتالي أن تخدع صواريخ العدو الذكية القادرة على تمييز القذيفة المصيدة التقليدية التي تتخلف عن مواكبة الطائرة بسبب مقاومة الهواء.ويمكن أن يطلق الطيار القذائف المصيدة الواحدة تلو الأخرى أو يطلقها دفعة واحدة.
وقال مسؤول في قسم الأسلحة بمؤسسة التكنولوجيا الروسية إن القذيفة المصيدة الجديدة قادرة على تقليل احتمال إصابة الطائرات بالصواريخ المضادة والصواريخ الجوية القادرة على تمييز الهدف، إلى حد كبير. ويمكن استخدام قذيفة "ياغيل" الخادعة على ارتفاع يصل إلى 20000 متر. ويمكن أن تبلغ سرعتها 1500 كيلومتر في الساعة.

وتعرض شركة "تيخنوديناميكا" بدعتها الجديدة في معرض الأسلحة والأعتدة العسكرية الدولي "ميليكس 2021" المقام في العاصمة البيلاروسية مينسك. 
المصدر: I24 NEWS - سبوتنيك
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