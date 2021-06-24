المنتجاجات الزراعية التركية تصل إلى هذه الدول

رغم التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، تمكنت تركيا العام الماضي، من زيادة نشاطها في مجال الإكثار الخضري بنسبة 7.6 بالمئة، مقارنة بـ2019، وتصدير منتجاتها الزراعية إلى 205 دول.تحتل تركيا المرتبة الأولى على مستوى العالم في إنتاج العديد من المنتجات الزراعية، أبرزها البندق والكرز والتين والمشمش والسفرجل، فضلًا عن الجودة العالية التي تميزها.ووفق معلومات حصل عليها مراسل الأناضول من وزارة الزراعة والغابات، تمكنت تركيا من احتلال المرتبة الأولى بالعالم من حيث الإنتاج الزراعي خلال السنوات العشر الماضية.وفي الفترة بين 2005 ـ 2019، احتلت تركيا المرتبة الأولى أوروبيا في الإنتاج الزراعي، والسابعة عالميا.وسجل الإنتاج الزراعي زيادة بنسبة 20 بالمئة خلال العام الماضي، مقارنة بـ2019، لترتفع قيمته إلى 333.3 مليار ليرة (41.65 مليار دولار)، وهو الرقم الأعلى محليا.ورغم الآثار السلبية لوباء كورونا عالميا، إلا أن تركيا تمكنت من تحقيق زيادة في مجال الإكثار الخضري بنسبة 7.6 في المئة خلال العام الماضي، مقارنة بسابقه، ليبلغ إجمالي حجم الإنتاج الزراعي في مجال الإكثار الخضري 126.1 مليون طن.كما زادت قيمة الإكثار الخضري 24.2 بالمئة في الفترة نفسها، لتصل إلى 245.2 مليار ليرة (30.6 مليار دولار)، بالتزامن مع تحقيق المحاصيل الحقلية زيادة بنسبة 11.9 بالمئة، والفواكه 5.8 بالمئة، والخضار 0.3 بالمئة.وبإنتاج 6.5 ملايين طن من الذرة و278 ألف طن من الفاصولياء الجافة العام الماضي، تمكنت تركيا من تحقيق الرقم القياسي الأكبر في تاريخها لإنتاج هاتين المادتين المهمتين.كذلك تحتل تركيا المرتبة الأولى عالميا في إنتاج البندق والكرز والتين والمشمش والسفرجل، والثانية في إنتاج البطيخ والشمام (البطيخ الأصفر) والكرز الحامض، والخيار والخروب والحمص، والثالثة في اليوسفي والتفاح، والرابعة في الفستق والفراولة والكستناء والجوز والعدس.كما تحتل المرتبة الخامسة عالميا في إنتاج بنجر السكر، والسادسة في الليمون والعنب، والسابعة في إنتاج بذور القطن.ويبلغ حجم الإنتاج السنوي لمحصول البندق في العالم قرابة 1.1 مليون طن، يتم زراعة وإنتاج 69 بالمئة منه في تركيا، أما السفرجل فتنتج تركيا 26 بالمئة من الإجمالي العالمي البالغ 666.6 مليون طن.كما يقدر إنتاج الكرز عالميا بـ 2.6 مليون طن، 26 بالمئة منه ينتج في تركيا، بينما يصل إنتاج التين العالمي إلى 1.3 مليون طن، وتحتل تركيا المرتبة الأولى في إنتاج هذا النوع من الفاكهة بحصة 24 بالمئة.إضافة إلى ذلك، تحتل تركيا المرتبة الأولى في زراعة وإنتاج المشمش، وتبلغ حصتها 21 بالمئة من الإنتاج العالمي.من ناحية أخرى، تحتل تركيا المرتبة الأولى في العالم في تصدير دقيق القمح والثانية في تصدير المعكرونة، كما تحتل المرتبة الخامسة في إنتاج الفاكهة والرابعة في إنتاج الخضار.إضافة إلى ما سبق، تمكنت تركيا خلال العام الماضي من تصدير 1982 نوعا من المنتجات الزراعية إلى 205 دول، بقيمة 20.7 مليار دولار من العائدات.