وزير بريطاني: سفننا مستعدة للعبور مرة أخرى إلى القرم

قال وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس إن سفن بلاده "مستعدة مرة أخرى للمرور عبر المياه المتنازع عليها حول شبه جزيرة القرم"، بعد أن خرقت المدمرة Defender البريطانية حدود روسيا البحرية يوم أمس الأربعاء.وأكد يوستيس عدم إطلاق سفن روسية طلقات تحذيرية على المدمرة، مشيرا إلى أن السفن الروسية كانت تجري "تمرين مدفعي" في مكان قريب، وهو "ليس من غير المألوف أن يقوم به الروس" في تلك المنطقة.ولدى سؤاله عما إذا كانت البحرية البريطانية ستدخل مياه القرم مرة أخرى، قال: "بالطبع، نعم"، مضيفا: "لم نقبل أبدا ضم شبه جزيرة القرم، فهذه كانت مياه إقليمية أوكرانية".