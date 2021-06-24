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منشأة ضخمة تنهار ليلا في فلوريدا

Lebanon 24
24-06-2021 | 09:00
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تعرضت إحدى المنشآت في ولاية فلوريدا الأميركية للانهيار بصورة جزئية، مما أدى إلى سقوط عدد من المصابين، بينما تم إجلاء العشرات، ووقع الحادث في الثانية بعد منتصف الليل.

ذكرت ذلك "صحيفة ميامي هيرالد" الأميركية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن إحدى المنشآت متعددة الطوابق في مدينة ميامي، جنوب شرقي فلوريدا، تعرضت لانهيار جزئي، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تقوم بعمليات إجلاء للضحايا.

ووصل عدد ممّن تم إنقاذهم إثر انهيار المنشأة المكونة من 12 طابقا، إلى أكثر من 80 شخصا.
المصدر: سبوتنيك
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