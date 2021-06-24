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عربي-دولي
فرنسيون: وانتصر بوتين مجددا
Lebanon 24
24-06-2021
|
08:00
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عبّر قراء صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن غضبهم من انتهاك المدمرة البريطانية "ديفيندر" مؤخرا للمياه الإقليمية الروسية.
واختلف العديد من القراء المعلقين، بالدرجة الأولى مع معلومات الصحيفة ذاتها، عن أن المدمرة البريطانية عبرت حدود أوكرانيا وليست روسيا.
وفي ردها على ما نُشر، كتبت القارئة كورورليفا تقول: "هذه المنطقة ملك لروسيا!"، فيما علّق مستخدم يحمل الاسم المستعار 2526791 مشيرا إلى أن بريطانيا "لأنها تنفي كل شيء ... في المرة القادمة أغرقوا السفينة من دون إنذار مسبق".
وربط بعض قراء الصحيفة الفرنسية إرسال المدمرة البريطانية بالاجتماع الأخير لرئيسي روسيا والولايات المتحدة، ورأى أحدهم أن "هذا الحادث أظهر عدم رضى التوابع البريطانيين على القمة الأخيرة لبوتين وبايدن... أريد أن أصدق أن الطلقات التحذيرية كانت كافية هناك، وذلك لأن الخطوط الحمراء ستكون عرضة الآن للفحص بشكل منهجي".
وتساءل القارئ غيوبوليتيس بقوله: "ما الذي نسيته السفن البريطانية بالمطلق قبالة السواحل الروسية؟"، فيما عد آخر مثل هذا السلوك بمثابة جزء من التدريبات المشتركة مع الولايات المتحدة، مشددا على أن "روسيا حذرت من عواقب الاقتراب من حدودها. وبشكل عام، هناك صراع جديد يختمر".
وأشار قارئ يحمل الاسم المستعار أرنولد مزيرات إلى أن البريطانيين كانوا معادين للروس منذ القرن التاسع عشر.
وخلص مستخدم آخر إلى أنه "بنتيجة هذا الحادث، هم أغمضوا أعينهم بخجل وغادروا بسرعة المنطقة الأجنبية... وانتصر بوتين مجددا!".
المصدر: روسيا اليوم
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