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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة ضد بيلاروسيا

Lebanon 24
24-06-2021 | 22:30
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أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد بيلاروسيا تشمل قطاع التكنولوجيا والمنتجات البترولية وتقييد الوصول إلى أسواق رأس المال الأوروبية، وذلك بسبب وضع حقوق الإنسان وحادث طائرة "راين إير" في أيار الماضي.

وأوضح بيان للاتحاد الأوروبي أنه تم فرض حزمة عقوبات اقتصادية جديدة ضد بيلاروس "كرد على تصعيد الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في بيلاروسيا، والقمع العنيف للمجتمع المدني والمعارضة والصحفيين، بجانب الهبوط القسري لطائرة راين إير في مينسك في 23 أيار 2021".

وأشار البيان إلى أن العقوبات الجديدة تشمل حظر البيع أو الإمداد أو النقل والتصدير المباشر أو غير المباشر لأي تكنولوجيا أو برمجيات مخصصة للاستخدام في المراقبة أو الاعتراض عبر الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية وتكنولوجيا للاستخدام العسكري، وذلك لأي شخص أو كيانات أو هيئات محددة في بيلاروسيا.

كما تم فرض قيود على قطاع المنتجات البترولية، بجانب الوصول إلى أسواق رأس المال الأوروبية.
المصدر: سبوتنيك
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