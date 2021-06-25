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الخارجية الفلسطينية تعلق على قرار نقل سفارة هندوراس إلى القدس

Lebanon 24
25-06-2021 | 03:00
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لقت وزارة الخارجية الفلسطينية على قرار هندوراس نقل سفارتها إلى القدس، اليوم الخميس، معتبرة أنه يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مشيرة إلى تأكيد وزارة الخارجية الفلسطينية أن هذا القرار ينتهك القرارات الأممية بشأن المكانة القانونية والسياسية للمدينة المقدسة.

ولفتت الوكالة إلى أن  نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد نقل سفارة هندوراس من تل أبيب إلى القدس المحتلة، بحسب بيان مكتبه، الذي أوضح أنه تم وضع حجر الأساس لمقر السفارة الجديد في القدس بحضور خوان أورلاندو هيرنانديز، رئيس هندوراس.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن قرار رئيس هندوراس وضعه في الجانب الخطأ من التاريخ، معتبرة أن ما قام به خطوة عدائية ضد الفلسطينيين.

ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن قرار هندوراس الأخير يتناقض مع اعترافها بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية في عام 2011، مشيرة إلى أن رئيس هندوراس لم يعط أي أهمية للتاريخ المشرف لنضال شعوب أمريكا الوسطى ضد الاستعمار.
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