علاقة تركيا ومصر..."نفق مظلم" وخطوات لترطيب "الأجواء"

لا تزال العلاقات المصرية - التركية تسير في نفق مظلم، لا يبدو أن نهايته ستتضح في القريب العاجل، نظرًا لحالة الحذر التي تلقي بظلالها على المشهد العام، رغم الخطوات التي اتخذتها أنقرة في الأشهر الأخيرة كبوادر "حسن نية".وفي الأيام الأولى من شهر أيار الماضي كان وفد تركي برئاسة مساعد وزير الخارجية، سادات أونال، قد زار العاصمة المصرية القاهرة، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، وتلخصت مهامه بإحداث خرق أول على صعيد الدفع باتجاه "المصالحة".ومنذ تلك الفترة، وعلى الرغم من التصريحات الإيجابية التي تلت اللقاء الأول، لم تتخذ أي من أنقرة والقاهرة أي خطوات أخرى، على عكس ما شهدته العلاقة الجديدة التي اتضحت ملامحها من العاصمة القطرية الدوحة، بدءًا من الزيارة التي أجراها وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وصولا إلى تعيين مصر سفيرا فوق العادة لها في قطر الأربعاء.ويتردد حديث في الوقت الحالي داخل الأوساط التركية عن زيارة مرتقبة من المقرر أن يجريها وفد مصري إلى العاصمة التركية أنقرة في الأيام المقبلة، وهو الأمر الذي لم تؤكده القاهرة حتى الآن.وفي المقابل كان لافتًا في الساعات الماضية الخطوة الجديدة التي أقدمت عليها الحكومة التركية بشأن وسائل الإعلام المصرية العاملة في مدينة إسطنبول والمعارضة للنظام المصري، والرئيس عبد الفتاح السيسي.وتمثلت الخطوة ببلاغ وصل لعدد من الإعلاميين المصريين المعارضين للرئيس السيسي، أفاد بضرورة وقف نشاطهم الإعلامي بشكل كامل. ليس فقط عبر الشاشات التلفزيونية، بل ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتي كان هؤلاء قد اتجهوا إليها كحل بديل والتفافي.وتوجد في مدينة إسطنبول التركية عدة منصات ووسائل إعلام مصرية معارضة لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتتصدرها قنوات "الشرق" و"مكملين" و"وطن".في المقابل استقبلت تركيا في السنوات الثماني الماضية قيادات معارضة مصرية، بينهم محسوبون على جماعة "الإخوان المسلمين"، والذين لم تعرف تفاصيل ملفهم في المرحلة المقبلة.يؤكد رئيس مجلس إدارة قناة "الشرق" وزعيم "حزب غد الثورة"، أيمن نور البلاغ الذي وصل للإعلاميين المصريين من قبل الحكومة التركية.ويقول نور في تصريحات لموقع "الحرة": إن "الذي حصل حديثًا لا يهدف إلى إغلاق القنوات بالكامل أو حتى وقف البرامج السياسية الأخرى. الإعلاميون تم إبلاغهم بالتوقف بشكل مؤقت عن النشاط الإعلامي"."لترطيب الأجواء"ويرى محللون وباحثون تحدثوا لموقع "الحرة" أن الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة التركية في الساعات الماضية تندرج في سياق "ترطيب الأجواء"، من أجل التمهيد للزيارة المرتقبة التي سيجرها الوفد المصري إلى العاصمة أنقرة.واللافت أن الخطوة المذكورة كان قد سبقها خطوات وتّرت الأجواء بشكل غير مباشر. وفي مقدمتها المقالة التي نشرها مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي عبر صحيفة "يني شفق"، وانتقد فيها القرار القضائي المصري الذي صدر مؤخرا لتأييد أحكام إعدام 12 من الأعضاء البارزين بالإخوان المسلمين، متسائلًا: "مشاهد الإعدام الجماعية إلى أين ستقود مصر؟".الخبير في الشؤون التركية في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، كرم سعيد، يصف ما يحدث في العلاقات المصرية - التركية في الوقت الحالي بأنه "نوع من الاختراق البطيء".ويقول سعيد في تصريحات لموقع "الحرة": "القاهرة تتعامل مع الموضوع بتريث وكثير من الحذر، خاصة بعد عودة بث البرامج المعارضة عشية حكم إعدام الإخوان، وما رافق ذلك من المقال الذي نشره ياسين أقطاي".ويضيف الباحث المصري أن الأوساط الرسمية المصرية تلقت المقالة التي نشرها أقطاي بـ"تشريح سيء".لكن وفي المقابل يشير سعيد إلى أن البلاغ التركي الذي وصل للإعلاميين المعارضين يوم أمس لا ينفصل عن "الاختراقات المصرية" في الإقليم، سواء في قطر أو في التحالف الجديد مع اليونان، وصولا إلى الاختراق المتعلق بملف شرق المتوسط والملف الليبي."مراوحة في المكان"من جانبه يؤكد الباحث التركي، مهند حافظ أوغلو أن مسار العلاقات المصرية - التركية "لا يزال يراوح في المكان"، والسبب هو أن "القاهرة ليس لديها استراتيجية واضحة في التعامل مع أنقرة. يبدو أن الانفتاح الذي أبدته كان لأسباب مرحلية مؤقتة وليست بعيدة المدى".ويقول الباحث التركي في تصريحات لموقع "الحرة": "إذا ما صحت القراءة المذكورة فإننا سوف نشهد هذا الجمود المؤقت للعلاقات بالرغم من تأكيد أنقرة على أنها لا تزال تدعم الحوار مع القاهرة وتتطلع إلى مزيد من التنسيق والتعاون في أكثر من ملف إقليمي".ويتابع حافظ أوغلو متسائلا: "هل سيكون الملف الليبي العائق رغم أنه كان المفتاح؟ هذا السؤال ربما يجيب عليه الوفد المصري الذي سيزور تركيا قريبا".