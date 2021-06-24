الصحة العالمية: البعض سيحتاج جرعات سنوية من لقاح كورونا

كشفت وثيقة داخلية بمنظمة الصحة العالمية اطلعت عليها "رويترز" أن المنظمة تتوقع احتياج بعض الفئات الضعيفة، وخاصة المسنين، إلى جرعة سنوية معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، للوقاية من السلالات المتحورة.والتقديرات الجديدة للمنظمة مدرجة بتقرير سيبحثه الخميس مجلس إدارة التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، الذي يشارك منظمة الصحة في قيادة برنامج "كوفاكس" للقاحات.وتخضع هذه التوقعات للتغيير كما تقترن بمسارين آخرين أقل احتمالية.وكانت الشركتان المصنعتان للقاحات "مودرنا"، و"فايزر" مع شريكتها الألمانية "بينوتك"، قالتا إن العالم سيحتاج قريبا لجرعات معززة للحفاظ على مستوى عال من المناعة، لكن الأدلة على ذلك لا تزال غير واضحة.