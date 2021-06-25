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غانتس يتحدث عن عمليات إسرائيلية برية "شمالا أو جنوبا"

Lebanon 24
25-06-2021 | 01:30
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أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عن قناعته بأن القوات البرية لجيش بلده ستلعب دورا رئيسيا في أي حروب مستقبلية عند "حدودها الشمالية أو الجنوبية"، على حدّ تعبيره. 

وقال غانتس في كلمة ألقاها ضمن إطار مراسم تأبين قتلى عدوان تموز في مدينة القدس المحتلة: "في أي عمليات عسكرية أو - لا سمح الرب - حروب مستقبلية شمالا أو جنوبا، عندما سيتعين عليها مجددا الوصول إلى أعماق أراضي العدو، سيتم تفعيل هذه القوات البرية النظامية والاحتياطية فورا وبالقوة كي تكون جزء رئيسيا في هذا القتال".

وشدد الوزير على أن الجيش الإسرائيلي مستعد لتفعيل طاقاته من أجل تحقيق المهام المسندة إليه، مضيفا: "نتطلع إلى السلام والهدوء، لكننا مستعدون لاستخدام كل إمكاناتها إذا اقتضى الأمر ذلك في كل حلبة، حتى في لبنان".

وتابع غانتس أن إسرائيل لا تترك مخططات تخريبية عند حدودها دون رد، و"تبقي عينيها مفتوحتين"، مبديا استعداد تل أبيب لـ"التصرف على نطاق واسع".
المصدر: روسيا اليوم
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