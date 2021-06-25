أمير خليجي يتصل برئيسي.. هذه التفاصيل

أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الخميس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، لتهنئته بفوزه في الانتخابات.وذكرت وكالة "قنا" القطرية الرسمية أن آل ثاني هنأ رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، معربا عن "تمنياته له بالتوفيق والسداد، كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها".من جانبها، أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية بأن رئيسي قال خلال الاتصال إن العلاقات بين إيران وقطر قوية لدرجة لم تؤثر عليها حتى الصدمات المختلفة في المنطقة.ودعا رئيسي إلى تطوير العلاقات بين البلدين في زمن الضغط عبر العقوبات كضمان للاستقرار بينهما، مشيرا إلى أن "الأمن الجماعي" يمثل جانبا أساسيا لـ"عقيدة السياسية الخارجية" الإقليمية الجديدة لإيران.وتعتبر طهران من أقرب حلفاء الدوحة خاصة منذ فترة الأزمة الخليجية التي استمرت من حزيران 2017 إلى كانون الثاني 2021، حينما كانت قطر تتعرض لما تصفه بالحصار من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر.