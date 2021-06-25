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عربي-دولي
من هو نزار بنات الذي توفي بعد أن اعتقله الأمن الفلسطيني؟
Lebanon 24
25-06-2021
|
10:00
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أثارت وفاة الناشط والحقوقي الفلسطيني، نزار بنات، بعد أن أوقفته أجهزة الأمن الفلسطينية، الخميس، جدلا وانتقادات، منها من اعتبر ما حدث اغتيالا وحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية.
ويعتبر الناشط نزار بنات، الذي كان ينوي خوض الانتخابات البرلمانية قبل إلغائها في وقت سابق من هذا العام، من أشد منتقدي السلطة الفلسطينية، وقد سبق ودعا الدول الغربية إلى قطع المساعدات عنها بسبب ما اعتبره انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
في أيار الماضي أطلق مسلحون الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على منزله بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية، حيث كانت زوجته بالداخل مع أطفالهما.
وألقى نزار باللوم في الهجوم على حركة "فتح"، قائلا إنها فقط من يمكنها الحصول على الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.
وقال في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" في أيار: "يحتاج الأوروبيون إلى معرفة أنهم يمولون هذه المنظمة بشكل غير مباشر".
أضاف: "إنهم يطلقون نيران بنادقهم في الهواء في احتفالات "فتح"، ويطلقونها في الهواء عندما يقاتل قادة "فتح" بعضهم البعض، ويطلقونها على من يعارضون فتح".
كما اتهم أنصار حركة "فتح" البارزين بشن حملة تحريضية ضده عبر مواقع التواصل الاجتماعي اتهموه فيها بالتعاون مع إسرائيل.
المصدر: أسوشيتد برس
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