عربي-دولي

روسيا تحذر بريطانيا بقصف سفينتها الحربية!

Lebanon 24
25-06-2021 | 00:30
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حذرت روسيا بريطانيا من أنها ستقصف السفن الحربية البريطانية في البحر الأسود إذا قامت بتصرفات استفزازية أخرى قبالة ساحل شبه جزيرة القرم التي ضمتها.

 

واستدعت روسيا السفيرة البريطانية في موسكو لإبلاغه باحتجاج دبلوماسي رسمي بعد أن قالت موسكو أن سفينة تابعة للبحرية الملكية دخلت إلى مياهها الإقليمية لكن بريطانيا وأغلب باقي العالم تعتبرها تابعة لأوكرانيا.

 

واتهمت بريطانيا أمس الخميس روسيا بإعلان تفاصيل غير دقيقة لواقعة في البحر الأسود قالت موسكو إنها أطلقت خلالها طلقات تحذيرية وألقت بقنابل في مسار المدمرة البريطانية دفيندر.

 

ورفضت بريطانيا رواية روسيا لأحداث الواقعة قائلة إنه لم يتم إطلاق طلقات تحذيرية ولا إلقاء قنابل في مسار مدمرتها دفيندر التابعة للبحرية الملكية.

 

واستدعت روسيا السفيرة البريطانية ديبورا برونيرت لإبلاغها بالاحتجاج على ما وصفته بأنه تصرفات بريطانيا "الخطرة" في البحر الأسود بيتما اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لندن "بالكذب البين".

 

وقال نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف لوكالات الأنباء الروسية "يمكن أن نلجأ للمنطق ونطلب احترام القانون الدولي وإن لم ينجح ذلك يمكننا أن نقصف".

 

وأضاف أنه في المرة المقبلة لن تكون القنابل التي ألقيت "في مسارها فحسب بل على الهدف".

 

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب للصحفيين في سنغافورة خلال زيارة لمناقشة اتفاقات تجارية "لم يجر إطلاق أي طلقات على (المدمرة)".

 

وتابع "كانت سفينة البحرية الملكية تقوم بمرور طبيعي عبر المياه الأوكرانية بموجب القانون الدولي وتوصيف روسيا للأمر غير دقيق كما هو متوقع".

 

وقالت روسيا إن السفينة البريطانية توغلت لمسافة ثلاثة كيلومترات تقريبا داخل المياه الروسية قرب كيب فيولنت على الساحل الجنوبي للقرم القريبة من ميناء سيفاستوبول، مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود.

 

المصدر: سكاي نيوز
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