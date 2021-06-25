نائب بقبضة الأمن.. تزعم عصابة لسرقة الآثار! (صور)

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على النائب السابق علاء حسانين لاتهامه بالاتجار والتنقيب عن الآثار وتزعمه تشكيلا عصابيا لسرقة الآثار وتهريبها.

فقد كشفت التحريات الأمنية أن النائب المذكور يقود بنفسه عصابة للتنقيب عن الآثار في عدة محافظات، والاتجار في القطع المستخرجة، لاسيما وأن أجهزة الأمن عثرت بحوزته مع غيره من المتهمين على 201 قطعة أثرية، تم إحالتها إلى لجان فنية بوزارة الآثار لفحصها.

كما تبين أن من بين المضبوطات لوحين خشبيين لتابوت منقوش بالهيلوغروفية، و36 تمثالًا مختلفة الأطوال من 6 سم إلى 13 سم، و4 تماثيل أوشابتي نصفي، وتمثال خشبي طوله 40 سم على هيئة أوزوري، وتمثال أوشابتي من المرمر، و3 تماثيل من البرونز أحدهم مكسور الرأس، ورأس تمثال صغير الحجم من البرونز بجانب تمثال خشبي طوله حوالي 10 سم وتمثال حجري منقسم لجزئين.

إلى ذلك، عثرت السلطات مع المتهمين على تمثال مهرج يرجع للعصر اليوناني وآخر حجري يعود للعصر اليوناني، بالإضافة إلى 52 عملة مختلفة الأشكال و6 عملات من البرونز و3 إبر جراحية يرجح أن تعود للعصر الإسلامي.