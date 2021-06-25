عربي-دولي

تخوف من إعادة تنصيب ترامب رئيساً في آب.. ماذا يجري في مجلس النواب للأمن الداخلي؟

Lebanon 24
25-06-2021 | 13:20
A-
A+
Doc-P-836650-637602219028036974.jpg
Doc-P-836650-637602219028036974.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثارت نظرية إعادة تنصيب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، رئيسا في شهر آب المقبل، مخاوف في وزارة الأمن الداخلي الأميركية، حسبما قال مسؤول كبير في الوزارة لأعضاء في الكونغرس.

وبحسب مصادر لـ"بوليتيكو"، جاءت هذه المخاوف في إحاطة قدمها جون كوهين، كبير مسؤولي مكافحة الإرهاب في الوزارة، إلى لجنة مجلس النواب للأمن الداخلي.

وفي مناقشة الإحاطة سألت النائبة الديمقراطية إليسا سلوتكين، كوهين عن كيفية تتبع وزارة الأمن الوطني انتشار المعلومات المضللة ونظريات المؤامرة والطريقة التي يمكن أن يؤجج بها الخطاب العنف. كما طرحت على وجه التحديد النظرية التي تزعم أن ترامب سيعاد تنصيبه رئيسا في اب.

وقد رد كوهين قائلا إن وزارة الأمن الوطني ليست على علم بأي تهديدات محددة وذات مصداقية بالعنف مرتبطة بنظرية المؤامرة حول إعادة ترامب إلى منصبه، مؤكدا أن "الوزراة تتابع النقاشات التي تحصل عبر الإنترنت بين الجماعات المتطرفة حول هذا الموضوع".

وكشف أن "مسؤولي الوزارة قلقون للغاية حيال ذلك، لأنه يغذي الرواية الكاذبة بأن الانتخابات تم تزويرها، وهي رواية قد تؤدي إلى رد فعل عنيف من المتطرفين".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2021-06-25
10:00 | 2021-06-25
09:30 | 2021-06-25
09:00 | 2021-06-25
08:30 | 2021-06-25
08:00 | 2021-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website