عربي-دولي

هل تراجعت الإدارة الأميركية عن الاعتراف بـ"السيادة الإسرائيلية" على الجولان؟

Lebanon 24
25-06-2021 | 14:00
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أفادت تقارير إعلامية غربية، أمس الخميس، بأن الإدارة الأميركية قد تتراجع عن اعتراف بلادها بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وجاء في تقرير للموقع الإلكتروني واشنطن فري بيكون، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد تتراجع عن اعتراف بلادها بالسيادة الأميركية على هضبة الجولان السورية المحتلة. 

ونقل الموقع الإلكتروني عن مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، أن مرتفعات الجولان ليست ملكا لأحد، والسيطرة عليها يمكن أن تختلف بحسب التغييرات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي السابع من الشهر الجاري، قالت الولايات المتحدة إن الوضع القائم بسيطرة إسرائيل على هضبة الجولان يجب أن يبقى كما هو، طالما مثل الوضع في سوريا تهديدا لإسرائيل.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في جلسة استماع افتراضية أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برده على سؤال عما إذا كانت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، تعترف بسيادة إسرائيل على الجولان، "على الصعيد العملي إسرائيل تسيطر على الجولان، بصرف النظر عن الموقف القانوني، وأعتقد أن ذلك يحتاج إلى أن يظل كما هو إلا إذا لم تعد سوريا، أو من يعمل من داخلها، تمثل تهديدا لإسرائيل، وأعتقد أننا لم نصل لذلك بعد".
المصدر: سبوتنيك
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