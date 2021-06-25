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فتحوا النار على السكان وأحرقوا المنازل.. أطفال ينفذون مجزرة في هذا البلد

Lebanon 24
25-06-2021 | 08:30
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ذكرت الأمم المتحدة وحكومة بوركينا فاسو إن المذبحة التي وقعت في شمال شرقي البلاد وقتل فيها أكثر من 130 شخصا في وقت سابق من هذا الشهر نفذها في الأغلب أطفال بين سن 12 و14 عاما.

وأغار مسلحون على قرية سولهان في مساء 4 حزيران الجاري، وفتحوا النار على السكان وأحرقوا المنازل، فيما اعتبر أحد أسوأ هجوم منذ سنوات في المنطقة التي تعاني من وجود المتطرفين المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة.

وقال المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو، أوسيني تامبورا، إن أغلب المهاجمين كانوا أطفالا، مما أثار استنكار الأمم المتحدة، وفقا لما ذكرته رويترز.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في بيان، أمس الخميس: "نستنكر بشدة تجنيد الجماعات المسلحة غير الحكومية للأطفال والمراهقين. هذا انتهاك جسيم لحقوقهم الأساسية".

المصدر: سكاي نيوز
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