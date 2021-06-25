تركيا ترفض خطة أوروبا لدعم اللاجئين

وجهت تركيا انتقادات للخطة الأوروبية لدعم اللاجئين في البلاد، معتبرة أنها أدنى من توقعاتها.



واعتبرت وزارة الخارجية اليوم الجمعة أن القرارات التي اتخذتها قمة الاتحاد الأوروبي "بعيدة كل البعد " عن الخطوات المتوقعة والضرورية.