عربي-دولي

تركيا ترفض خطة أوروبا لدعم اللاجئين

Lebanon 24
25-06-2021 | 10:30
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وجهت تركيا انتقادات للخطة الأوروبية لدعم اللاجئين في البلاد، معتبرة أنها أدنى من توقعاتها.

واعتبرت وزارة الخارجية اليوم الجمعة أن القرارات التي اتخذتها قمة الاتحاد الأوروبي "بعيدة كل البعد " عن الخطوات المتوقعة والضرورية.
المصدر: االاناضول
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