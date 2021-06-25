عربي-دولي

نسبة تعاطي "الحشيش" ترتفع خلال جائحة كورونا... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
25-06-2021 | 10:00
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جاء في "سبوتنك"
رصد تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات ويتخذ من فيينا مقرا له، ارتفاعا في نسبة متعاطي المخدرات في العالم العام الماضي، خاصة "الحشيش"، حيث قدر عددهم بـ 275 مليون شخص.

وبحسب التقرير الذي صدر أمس، ونشره موقع ريليف فإن دولا كثيرة أبلغت عن ارتفاع في نسب تعاطي الحشيش المخدر خلال جائحة كورونا.

وأوضح التقرير أن الأربع والعشرين عاما الأخيرة، زاد فيها تعاطي الحشيش أربعة أضعاف، بينما تراجعت نسبة المراهقين الذين يعتبرون الحشيش ضارا بنحو 40%.

ووفقا لأحدث التقديرات العالمية التي أشار إليها التقرير، فإن حوالي 5.5%، من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 سنة قد تعاطوا المخدرات مرة واحدة على الأقل في العام الماضي، في حين أن 36.3 مليون شخص، أو 13% من إجمالي عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات، يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات.

وعن طريقة التعاطي، رصد التقرير أن أكثر من 11 مليون شخص يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن، مؤكدا أن نصفهم مصاب بالتهاب الكبد الوبائي سي.

يشار إلى ان المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة لشؤون المخدرات والجريمة، غادة والي، كانت قد اكدت في  تشرين الأول الماضي في تصريحات لسبوتنيك أن "تناول الماريجوانا لأغراض غير طبية ازداد خلال جائحة فيروس كورونا".

وتحدثت والي عن دراسة حول الإتجار بالمخدرات أجريت في أياروحزيران من العام الماضي، حيث حاولت الأمم المتحدة فهم ما يحدث في السوق. واتضح أن الصورة مختلطة: في مكان ما هناك انتعاش، في مكان ما ركود.
المصدر: I24 NEWS - سبوتنيك
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