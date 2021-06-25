عربي-دولي

فرنسا: نتوقع من إيران اتخاذ قرارات صعبة لإحياء النووي

Lebanon 24
25-06-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-836680-637602262427162973.jpg
Doc-P-836680-637602262427162973.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، العمل على اتخاذ قرارات حاسمة حول إيران.

وقال لودريان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة: "نتوقع من السلطات الإيرانية اتخاذ قرارات نهائية صعبة لمتابعة إحياء الصفقة النووية لعام 2015".
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-06-25
16:30 | 2021-06-25
16:23 | 2021-06-25
16:00 | 2021-06-25
15:30 | 2021-06-25
15:00 | 2021-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website