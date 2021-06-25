فرنسا: نتوقع من إيران اتخاذ قرارات صعبة لإحياء النووي

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، العمل على اتخاذ قرارات حاسمة حول إيران.



وقال لودريان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة: "نتوقع من السلطات الإيرانية اتخاذ قرارات نهائية صعبة لمتابعة إحياء الصفقة النووية لعام 2015".