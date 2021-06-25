يديعوت: الهجوم على منشأة أجهزة الطرد المركزي يؤذن بنهج حازم لبينيت ضد إيران

مع أن أحداً لم يتهم إسرائيل بعد بالهجوم على مصنع أجهزة الطرد المركزي في ايران، يقول الصحافي الإسرائيلي رونين برغمان أنها المشتبه فيها الرئيسي، بسبب المصلحة وبسبب القدرة. واذا كانت إسرائيل تقف وراءها، فلا بد أن العملية كانت مخططة منذ زمن بعيد الأمر الذي يشهد على خط حازم من نفتالي بينيت وشركائه في القيادة، وقد يشير إلى أن بنيامين نتانياهو كرئيس للوزراء لم يقرّ التنفيذ.

وبحسب برغمان ومقاله الذي نُشر في صحيفة "يديعوت احرونوت" فإنّه لاحظ أن إسرائيل صامتة، في كل القنوات، والولايات المتحدة صامتة (وربما لا تعرف)، وحتى الإيرانيون الذين يسارعون لرؤية عميل موساد خلف كل زاوية ومن تحت كل سرير، لم يتهموا (حالياً على الاقل) إسرائيل بأنها تقف خلف الهجوم على مشروع "TESA" لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في ايران، ليلة أول أمس بواسطة الطائرة المسيرة "كودكوفتر" وربما بضع طائرات كهذه.

ومع ذلك، فإن إسرائيل، بحسب برغمان، هي المشتبه فيه الفورية، وذلك لأن لها مصلحة ولها قدرة على تنفيذ مثل هذه العملية المعقدة أيضاً.

وحسب ما قالته مصادر إيرانية مطلعة على التحقيق في الهجوم لـ "نيويورك تايمز"، تضمنت العملية اطلاق "الكودكوفتر" من الأراضي الإيرانية من مسافة غير بعيدة عن الهدف.

الدولة الوحيدة



وعندما أرادت الولايات المتحدة ان تمسّ بنائب زعيم "القاعدة" الذي وجد ملجأ في حي فاخر في طهران، لجأت إلى إسرائيل. ويمكن الافتراض بأن هذا ليس لأنها لم ترغب في أن تفعل هذا بنفسها – فقد كان لها حساب طويل معه – بل لأن إسرائيل هي اليوم الدولة الوحيدة القادرة على العمل سراً، براً في ايران.

وليس هذا فقط، فقد قالت مصادر أميركية لـ"نيويورك تايمز" إن الموقع الذي تعرض للهجوم يندرج في قائمة الأهداف التي عرضتها إسرائيل في بداية 2020 على مسؤولين كبار في إدارة ترامب، بمن فيهم وزير الخارجية مايك بومبيو، ومديرة "السي آي إي" جينا هسبل بل والرئيس ترامب نفسه، كأهداف محتملة للهجوم في اطار الحملة الواسعة التي خططتها إسرائيل ضد المشروع النووي الإيراني.

تداعيات



ويؤكد بيرغمان أن مثل هذه العملية التي من شأنها أن تكون لها تداعيات عسكرية ودولية واسعة، تستوجب موافقة مبدئية للتنفيذ من رئيس الوزراء، وأيضاً إقراراً قبل التنفيذ. وفي مثل هذه الحالة يعقد رئيس الوزراء اجتماعاً للجنة رؤساء أجهزة الامن الموسعة التي تضم رؤساء أجهزة الامن، وإضافة إلى رئيس الوزراء نفسه ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأمن القومي وغيرهم.

في هذه الحالة، يحتمل بالتأكيد أن يكون نفتالي بينيت، الذي لا بد أنه لم يسمع من نتانياهو أي شيء تقريباً عن عمليات الموساد في لقائهما الذي استمر نصف ساعة، قد تعرف بعد ذلك في الإحاطة التي تلقاها من رئيس الموساد دافيد برنيع عن التركة الثقيلة، أي العملية الجاهزة والتي تحتاج إلى قرار. وهكذا إذا كانت كل هذه التقديرات صحيحة، يكون نتانياهو هو الذي تخوف من العمل في إيران، وأن بينيت الذي يدعي نتانياهو بأنه لن يأخذ أي مخاطرة بهذا الشأن، هو الذي اتخذ الأمر بالهجوم.

نهج حازم



ليس واضحاً بعد حجم الضرر الذي لحق بمصنع إنتاج أجهزة الطرد المركزي. ولكن إذا كان بينيت هو الذي أمر بالهجوم، فإنه ينذر بنهج حازم ومقبول من شركاء بينيت في القيادة، وعلى رأسهم يائير لابيد. وليس معقولاَ أن تكون إسرائيل قامت بذلك من دون علم واشنطن، والا يخاطر بينيت بحرج كبير إذا فسرت العملية كزق اصبع في عين الأمريكيين، في ذروة المفاوضات الجارية مع ايران في فيينا، وذلك وفق مقال الصحافي الاسرائيلي.