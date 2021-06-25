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5 قتلى في هجوم على نقطة تفتيش شمالي العراق

Lebanon 24
25-06-2021 | 11:30
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شن تنظيم داعش، فجر الجمعة، هجوماً واسعاً على دفعتين استهدف مناطق في جنوب كركوك شمالي العراق، ما تسبب بسقوط 5 قتلى من عناصر الشرطة الاتحادية، وفقا ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكرت شبكة "روداو" الإخبارية الكردية أن "الهجوم استهدف نقطة تفتيش في قضاء داقوق، حيث تمكن عناصر داعش من إعطاب الكاميرات الحرارية في المكان عبر قناصين".

وبعدها شن عناصر داعش هجوما ثانيا شارك فيه عدد أكبر من المسلحين، وأدى إلى مواجهات مع قوات الشرطة الاتحادية استمرت نحو ساعة وتسببت بمقتل خمسة من أفراد الأمن وإصابة ثلاثة آخرين.

ومنذ عدة أشهر، ضاعف تنظيم داعش هجماته ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، مستغلاً تفشي جائحة كوفيد-19.

وكان العراق أعلن هزيمة التنظيم المتطرف نهاية العام 2017، بعد معارك دامية لأكثر من ثلاثة أعوام، لكن فلول التنظيم الإرهابي ما زالت قادرة على شن هجمات على القوات الأمنية في مناطق نائية في شمال البلاد وغربها.
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