بلينكن: لا يمكن تحديد موعد لإنهاء المفاوضات مع إيران

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن فرنسا حليف قديم للولايات المتحدة، وأكد على ضرورة إحياء العلاقات بين البلدين لمواجهة التحديات الجديدة.وأضاف بلينكن في مؤتمر صحافي بمعية نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، في باريس، أن بلاده تعمل مع فرنسا للدفاع عن القيم الديمقراطية. وتابع: "نحن شركاء أساسيون على المستوى الإقليمي والعالمي".وأشار بلينكن إلى أن واشنطن تدعم قيام دولة حرة مستقلة في ليبيا. كما أكد على استعداد واشنطن لتقديم المساعدة للبنان لتحقيق التغيير، مؤكدا أن لبنان "بحاجة إلى قيادة حقيقية في بيروت".وحذر بلينكن من أن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي الإيراني ستكون "صعبة جداً" في حال طال أمد المفاوضات. وصرح أنه لا يمكن تحديد تاريخاً لإنهاء المفاوضات، مضيفا: "هناك اختلافات جدية لا تزال قائمة مع إيران". كما أكد أن حصول إيران على أسلحة نووية يعني أنها ستشكل خطرا على المنطقة.وأكد بلينكن على استمرار دعم بلاده للدولة في أفغانستان واستمرار التواجد الدبلوماسي هناك. وقال: "نشهد ارتفاعا في عدد الهجمات في أفغانستان ولو لم نبدأ بعملية الانسحاب لشهدنا تصاعدا للعنف".من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي، أن بلاده تعمل على تجديد الحوار المستمر والواثق بين واشنطن وباريس، وأضاف: "فرنسا وأميركا ستتحركان معاً للضغط على المسؤولين عن الأزمة في لبنان، وسنعمل على حل الأزمة في لبنان احتراما للشعب اللبناني".وفيما يتعلق بإيران، صرح لودريان: "ننتظر قرارات تتخذها السلطات الإيرانية تؤدي إلى العودة للالتزام بالاتفاق النووي". وأردف: "المرحلة المقبلة تتطلب قرارات قوية وشجاعة من إيران".وفي ما يتعلق بالصين، قال: "شريك ومنافس وعدو في الوقت عينه". وأضاف: "من الجيد أن نكون شركاء مع الصين في مجالات محددة ولكننا نتنافس أيضا في ملفات كبيرة تتعلق بالابتكار والتكنولوجيا".ومع هذا، فقد أكد لودريان أن موقف بلاده صارم في ما يتعلق بشأن وضع حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ الصيني.وعند سؤاله عن روسيا صرح لودريان: "نحن نراقب المنحى الديكتاتوري الذي يظهر في روسيا ولاسيما في قضية نافالني والملف الأوكراني". وتابع: "نريد علاقة مستقرة مع روسيا ويتوجب على أوروبا أن تتحاور معها على مستوى عالٍ".