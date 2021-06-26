عربي-دولي

مخاوف من زيادة أعداد المصابين بـ"كورونا دلتا" خلال الصيف

Lebanon 24
26-06-2021 | 05:00
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كتبت "الشرق الأوسط": حذر الاختصاصيون والسلطات الصحية من أن المتحورة "دلتا" الأشد عدوى والتي تسببت بإعادة تفشي الفيروس في بريطانيا منذ أسابيع، قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في عدد الحالات اعتباراً من هذا الصيف في حال لم تُتخذ بسرعة تدابير للجمها.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن وباء كوفيد يسجل حالياً ارتفاعاً نسبياً في الإصابات الجديدة في العالم بعد أن تراجعت لأدنى مستوياتها منذ شباط وانخفض عدد الوفيات.

لكن الكثير من البلدان مثل إندونيسيا والبرتغال وروسيا وإسرائيل تشهد زيادة في الحالات الجديدة، ويرتبط ذلك جزئياً على الأقل بانتشار المتحورة "دلتا"، وتخشى دول أخرى من مُصاب مماثل، وفقاً لتقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.


مخاوف أوروبية

وباتت هذه المتحورة من فيروس "كورونا" التي رُصدت لأول مرة في الهند حيث انتشرت اعتباراً من نيسان، موجودة الآن في 85 دولة على الأقل، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، لكن بنسب متفاوتة.

في أوروبا، انتشرت لأول مرة بسرعة كبيرة في المملكة المتحدة، لتحل في غضون أسابيع مكان المتحورة "ألفا" التي ظهرت نهاية عام 2020 في جنوب شرقي إنكلترا.

ومن المتوقع أن يتكرر هذا السيناريو هذا الصيف في بقية القارة، إذ يقدر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومراقبتها أنه من المتوقع أن تسبب هذه المتحورة 70% من الإصابات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بحلول مطلع آب و90% بنهاية الشهر نفسه.

في الولايات المتحدة ارتفعت الحالات الإيجابية من 10% في 5 حزيران إلى 35% الأسبوع الماضي، وسجلت نسبة مماثلة في إسرائيل.
 
 

المصدر: الشرق الأوسط
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