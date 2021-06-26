لقاح "سبوتنيك" الروسي قد لا يحصل على موافقة أوروبية؟!

أعلن رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي، الجمعة، أن لقاح "سبوتنيك" الروسي المضاد لكوفيد قد لا يحصل ابدا على موافقة في الاتحاد الأوروبي، ملقيا ايضا بظلال من الشك على لقاح "سينوفاك" الصيني.وقال دراغي في بروكسل إن "سبوتنيك (...) لم يتمكن حتى الآن وقد لا يحصل ابدا على موافقة وكالة الأدوية الاوروبية... اللقاح الصيني الذي لم يتقدم ابدا للحصول على موافقة اوروربية أظهر انه غير مناسب، وانظروا الى التجارب في تشيلي".واعتمدت تشيلي بشكل كبير على لقاح سينوفاك الصيني في حملتها للتلقيح، وتدرس الآن إضافة جرعة ثالثة لتعزيز الحماية ضد المتغيرات الجديدة.وفي تعليقاته قال دراغي إن هناك حاجة إلى "تعزيز وربما اجراء اصلاح في وكالة الأدوية الاوروبية" لتحاشي تكرار "الإرباك الكبير حول اللقاحات".