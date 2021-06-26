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بايدن استقبل غني: على الأفغان أن يقرّروا مستقبلهم

Lebanon 24
26-06-2021 | 02:00
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اجتمع الرئيس الأميركي جو بايدن مع الرئيس الأفغاني أشرف غني ومنافسه السياسي السابق عبد الله عبد الله في البيت الأبيض حيث دعا الأفغان إلى "تقرير مستقبل بلدهم"، وذلك بالتزامن مع انسحاب آخر جندي أميركي من البلاد ومواجهة القوات الحكومية صعوبات في وقف انتصارات حركة "طالبان".
 
وجلس بايدن بجوار غني وعبد الله في المكتب البيضاوي ووصفهما "بالصديقين القديمين". وقال إنّ الدعم الأميركي لأفغانستان لم ينته بل ستستمر، على الرغم من انسحاب القوات الأميركية.

وتابع بايدن "ينبغي للأفغان أن يقرروا مستقبلهم وما يريدونه"، مضيفاً أنّ "العنف الذي لا معنى له لابد أن يتوقف".

من جهته، قال غني إنّ قوات الأمن الأفغانية استعادت ست مقاطعات يوم الجمعة. وأضاف أنه يحترم قرار بايدن وأن الشراكة بين الولايات المتحدة وأفغانستان تدخل مرحلة جديدة.

وشدّد على "أنّنا مصممون على الوحدة والتماسك".

المصدر: سكاي نيوز
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