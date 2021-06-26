28
o
بيروت
34
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
31
o
النبطية
34
o
زحلة
35
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
السلطات الأسترالية تفرض إغلاقاً تاماً في سيدني وضواحيها!
Lebanon 24
26-06-2021
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن في أستراليا، اليوم السبت، عن فرض إغلاق تام في كل أنحاء مدينة سيدني وضواحيها لمدة أسبوعين جراء تفشي فيروس "كورونا".
وقالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، غلاديس بريجيكليان، إنه سيتم فرض عزل عام صارم على سيدني لمدة أسبوعين، ابتداء من مساء اليوم السبت.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في محاولة من السلطات لاحتواء تفش سريع الانتشار لسلالة "دلتا" شديدة العدوى من فيروس "كورونا" في أكبر مدن أستراليا.
ويسري بالفعل عزل عام على أكثر من مليون شخص في وسط مدينة سيدني والضواحي الشرقية للمدينة بسبب تفشي وباء "كوفيد-19"، لكن السلطات الصحية قالت إنها بحاجة إلى توسيع ذلك بعد تسجيل عدد أكبر من الإصابات بالوباء.
وتعد القيود المفروضة على سيدني، التي يقطنها أكثر من 5 ملايين نسمة، هي الأحدث في سلسلة من عمليات الإغلاق القصيرة ولكن الصارمة التي تم فرضها في المدن الأسترالية في الأشهر الأخيرة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".
وكانت مدينة سيدني أعادت فرض قيود، الأربعاء الماضي، لاحتواء انتشار متزايد لمتحورة دلتا شديدة العدوى من فيروس "كورونا"، وفرضت وضع الكمامات في مقار العمل في حين أغلقت ولايات مجاورة حدودها.
واتسعت أحدث بؤرة لتفشي الفيروس في ولاية نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر سكانا في أستراليا وتضم سيدني، إلى أكثر من 30 مصاباً خلال أسبوع، مما دفع نيوزيلندا لوقف السماح بالسفر بدون الخضوع لحجر صحي.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
رسالة أميركية – فرنسية هامّة.. هل بات الحل في لبنان قريباً؟
Lebanon 24
رسالة أميركية – فرنسية هامّة.. هل بات الحل في لبنان قريباً؟
10:00 | 2021-06-25
25/06/2021 10:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع "جنوني" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
ارتفاع "جنوني" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
14:26 | 2021-06-25
25/06/2021 02:26:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تضارب بالسكاكين.. إشكال كبير أمام مستشفى المقاصد في بيروت
Lebanon 24
تضارب بالسكاكين.. إشكال كبير أمام مستشفى المقاصد في بيروت
12:47 | 2021-06-25
25/06/2021 12:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى بيروت! (صورة)
Lebanon 24
وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى بيروت! (صورة)
02:07 | 2021-06-26
26/06/2021 02:07:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرّشَ بإبنة السنوات السبع وفضَّ بكارتها ...في حمام مشترك
Lebanon 24
تحرّشَ بإبنة السنوات السبع وفضَّ بكارتها ...في حمام مشترك
02:30 | 2021-06-26
26/06/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:30 | 2021-06-26
خبر أثار جدلًا واسعًا... هل خرج رئيس مخابرات صدام حسين من السجن؟
06:07 | 2021-06-26
أصوات قوية في مناطق الساحل السوري وسانا تكشف السبب
05:29 | 2021-06-26
زلزال قوته 3,9 درجات يضرب ستراسبوغ الفرنسية
05:00 | 2021-06-26
تحذير أميركي من إصابة نادرة في القلب بعد تلقي "فايزر" و"موديرنا"
04:30 | 2021-06-26
ما هي الإقامة الذهبية في الإمارات؟
04:00 | 2021-06-26
أجسام غامضة تتجول بسرعات عالية وسرية.. هل يوجد كائنات فضائية؟ المخابرات الأميركية تجيب
فيديو
زوج أحلام يخرج عن صمته ويكشف سر إعجابه بكيم كارداشيان.. وهذا ما قاله عن صور القبلات مع زوجته (فيديو)
Lebanon 24
زوج أحلام يخرج عن صمته ويكشف سر إعجابه بكيم كارداشيان.. وهذا ما قاله عن صور القبلات مع زوجته (فيديو)
05:00 | 2021-06-26
26/06/2021 13:47:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظة انهيار صومعة حبوب خلال ثوانٍ في إحدى المزارع (فيديو)
Lebanon 24
لحظة انهيار صومعة حبوب خلال ثوانٍ في إحدى المزارع (فيديو)
05:00 | 2021-06-26
26/06/2021 13:47:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"الزرافة الونش".. شاهدوا كيف "رفعت" طفلاً حاول إطعامها! (فيديو)
Lebanon 24
"الزرافة الونش".. شاهدوا كيف "رفعت" طفلاً حاول إطعامها! (فيديو)
02:00 | 2021-06-26
26/06/2021 13:47:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact