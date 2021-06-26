عربي-دولي

نحو 2000 شخص ضحية لقاحات "وهمية".. والسلطات تتحرّك!

Lebanon 24
26-06-2021 | 03:30
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وقع نحو 2000 شخص، ضحية للقاحات وهمية لفيروس "كورونا" المستجد، في مومباي غربي الهند، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية. 

وتلقت الشرطة 7 تقارير تتعلق بالحادثة، وتم اعتقال 10 أشخاص، بينهم امرأة شاركت في توفير شهادات تطعيم، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن وكالة "رويترز".

ووجهت للمتهمين تهمة محاولة ارتكاب جريمة قتل، بحسب شرطة مومباي، التي قالت إن المحتالين قدموا لقاحات للوقاية من فيروس كورونا، كانت تحتوي مجرد محلول ملحي.

ونقل موقع "تلفزيون نيو دلهي" عن فيشواس نانجر باتيل، الضابط المسؤول عن التحقيق في القضية قوله: "استعدنا مبلغا من المال حصل عليه المحتالون عبر لقاحاتهم الوهمية، كما قمنا بتجميد الحسابات المصرفية للمتهمين".
 
وأشار باتيل إلى اكتشاف الشرطة لمواقع خصصت لحملات تلقيح غير مرخصة، تقدم للأشخاص لقاحات ضد "كوفيد-19"، تحتوي على محلول ملحي.

وطلبت المحكمة العليا من مؤسسة بلدية مومباي الكبرى، معرفة طبيعة المحلول، وتقييم صحة الضحايا الذين حقنوا به، ومنحهم التطعيمات المناسبة.
 
المصدر: سكاي نيوز
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