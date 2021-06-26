نحو 2000 شخص ضحية لقاحات "وهمية".. والسلطات تتحرّك!

وقع نحو 2000 شخص، ضحية للقاحات وهمية لفيروس "كورونا" المستجد، في مومباي غربي الهند، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.وتلقت الشرطة 7 تقارير تتعلق بالحادثة، وتم اعتقال 10 أشخاص، بينهم امرأة شاركت في توفير شهادات تطعيم، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن وكالة "رويترز".ووجهت للمتهمين تهمة محاولة ارتكاب جريمة قتل، بحسب شرطة مومباي، التي قالت إن المحتالين قدموا لقاحات للوقاية من فيروس كورونا، كانت تحتوي مجرد محلول ملحي.ونقل موقع "تلفزيون نيو دلهي" عن فيشواس نانجر باتيل، الضابط المسؤول عن التحقيق في القضية قوله: "استعدنا مبلغا من المال حصل عليه المحتالون عبر لقاحاتهم الوهمية، كما قمنا بتجميد الحسابات المصرفية للمتهمين".