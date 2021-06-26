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أصوات قوية في مناطق الساحل السوري وسانا تكشف السبب

Lebanon 24
26-06-2021 | 06:07
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ذكرت وكالة سانا أن الأصوات القوية، التي سمع صداها في مناطق من الساحل السوري، ناجمة عن تدريبات تجريها القوات الروسية هناك.
 
وأوضحت الوكالة أن "الأصوات القوية التي سمع صداها في اللاذقية وطرطوس ناتجة عن قيام قوات البحرية الروسية بإطلاق صواريخ، في إطار تدريبات تجريها في البحر المتوسط".

وكان دوي أصوات قوية سمع في المحافظتين الساحليتين، اللاذقية وطرطوس، صباح اليوم، وخاصة في مدينة جبلة.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية نشرت أمس شريط فيديو يوثق وصول مقاتلتين حديثتين من طراز "MiG-31K" قادرتين على حمل صواريخ "كينجال" فرط الصوتية، إلى قاعدة حميميم بسوريا لأول مرة.

وقالت الوزارة إن نقل المقاتلتين جاء كجزء من التدريبات في البحر الأبيض المتوسط بين القوات الروسية البحرية والجوية التي انطلقت أمس الجمعة. 
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