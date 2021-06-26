خبر أثار جدلًا واسعًا... هل خرج رئيس مخابرات صدام حسين من السجن؟

انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق خبر عن إطلاق السلطات العراقية سراح الضابط الرفيع في عهد صدام حسين، صابر الدوري، الذي شغل منصب رئيس الاستخبارات ومحافظ كربلاء.



وتداول الخبر، الذي ظهر في الأيام القليلة الماضية، مستخدمون على مواقع التواصل وزعموا أنه تم إطلاق سراح صابر الدوري بعد أن أمضى 18 عامًا في السجن.

ولكن حسابًا على موقع "فيسبوك" يحمل اسم ابنه حارث نفى صحة خبر إطلاق سراحه، قائلًا: "نود أن نشكر الجميع على تمنياتهم الطيبة تجاه والدي إلا أنني أود أن أؤكد بأنه لم يطلق سراحه كما أشيع".

كما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني في بغداد، قوله إن الخبر ليس صحيحًا، مستبعدًا حصول شيء من هذا القبيل.



وأوضح أنه "لا يمكن خروج صابر الدوري من السجن إلا بصدور عفو عام".

وأرجع هذه الشائعات بسبب "نقله خلال الفترة الماضية إلى مستشفى في بغداد للعلاج، ثم تم إعادته مرة أخرى إلى سجن الحوت في الناصرية".

يذكر أنه بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، حُكم على صابر الدوري بالسجن المؤبد.