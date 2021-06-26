عربي-دولي

هجوم بطائرات مسيرة مفخخة قرب القنصلية الأميركية في كردستان

Lebanon 24
26-06-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-837013-637603153794053254.jpg
Doc-P-837013-637603153794053254.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرضت قرية براغ التي تقع على بعد ثلاثة كيلومترات من مقر القنصلية الأميركية في إقليم كردستان العراق لهجوم بثلاث طائرات مسيرة مفخخة، أوقع أضرارًا مادية.

وذكرت شبكة "رووداو" الإخبارية الكردية أنه "شن هجوم على قرية براغ والتي تبعد 3 كيلومترات فقط عن موقع القنصلية الأميركية في أربيل بطائرات مسيّرة، صباح اليوم، فيما أشار مسؤول رفيع المستوى في محافظة أربيل إلى وقوع هجومين مشابهين قرب منطقة كومسبان التابعة لأربيل".
 
وأوضحت أن "الهجوم على أربيل بالطائرات المسيرة وقع في تمام الساعة 1:30 ليلًا بالتوقيت المحلي من يوم السبت"، منوهة بأنه "وقع الهجوم بواسطة ثلاث طائرات مسيّرة محمّلة بمواد متفجرة (تي أن تي)، حيث انفجرت قنبلتان منهما، إحداهما في بستان في قرية براغ".

ونقلت الشبكة الإخبارية الكردية عن مصادر قولهم: "تسبب الهجوم في أضرار مادية لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات"، مضيفة: "ووصلت القوات الأمنية إلى موقع الهجوم لتبدأ بالتحقيقات، فيما لم يصدر عن تلك الجهات الأمنية أي بيان لحد الآن".

يذكر أن مطار أربيل الدولي تعرض لهجوم مماثل، في 14 نيسان الماضي، حيث أعلنت وزارة الداخلية حينها في بيان أن "التحقيقات كشفت تعرض مطار أربيل الدولي إلى هجوم بطائرات مسيّرة محمّلة بالمتفجرات (تي إن تي)، استهدفت مقرّات قوات التحالف الدولي داخل المطار".
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2021-06-26
16:30 | 2021-06-26
16:00 | 2021-06-26
15:30 | 2021-06-26
15:00 | 2021-06-26
14:30 | 2021-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website