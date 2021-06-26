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عربي-دولي
هجوم بطائرات مسيرة مفخخة قرب القنصلية الأميركية في كردستان
Lebanon 24
26-06-2021
|
09:00
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تعرضت قرية براغ التي تقع على بعد ثلاثة كيلومترات من مقر القنصلية الأميركية في إقليم كردستان العراق لهجوم بثلاث طائرات مسيرة مفخخة، أوقع أضرارًا مادية.
وذكرت شبكة "رووداو" الإخبارية الكردية أنه "شن هجوم على قرية براغ والتي تبعد 3 كيلومترات فقط عن موقع القنصلية الأميركية في أربيل بطائرات مسيّرة، صباح اليوم، فيما أشار مسؤول رفيع المستوى في محافظة أربيل إلى وقوع هجومين مشابهين قرب منطقة كومسبان التابعة لأربيل".
وأوضحت أن "الهجوم على أربيل بالطائرات المسيرة وقع في تمام الساعة 1:30 ليلًا بالتوقيت المحلي من يوم السبت"، منوهة بأنه "وقع الهجوم بواسطة ثلاث طائرات مسيّرة محمّلة بمواد متفجرة (تي أن تي)، حيث انفجرت قنبلتان منهما، إحداهما في بستان في قرية براغ".
ونقلت الشبكة الإخبارية الكردية عن مصادر قولهم: "تسبب الهجوم في أضرار مادية لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات"، مضيفة: "ووصلت القوات الأمنية إلى موقع الهجوم لتبدأ بالتحقيقات، فيما لم يصدر عن تلك الجهات الأمنية أي بيان لحد الآن".
يذكر أن مطار أربيل الدولي تعرض لهجوم مماثل، في 14 نيسان الماضي، حيث أعلنت وزارة الداخلية حينها في بيان أن "التحقيقات كشفت تعرض مطار أربيل الدولي إلى هجوم بطائرات مسيّرة محمّلة بالمتفجرات (تي إن تي)، استهدفت مقرّات قوات التحالف الدولي داخل المطار".
المصدر: سبوتنيك
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