عربي-دولي

بعد جدل.. إدارة بايدن توضح موقفها من الجولان

Lebanon 24
26-06-2021 | 08:30
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في تغريدة مقتضبة على حسابها على تويتر، نفت الخارجية الأميركية كل ما أشيع عن تغير في موقف الإدارة الحالية برئاسة جو بايدن من موضوع مرتفعات الجولان المحتل.

وقالت الوزارة باختصار في تغريدتها: لم تتغير سياسة الولايات المتحدة بشأن الجولان وكل التقارير التي تشير إلى عكس ذلك كاذبة!".

تغير في السياسة أم لا؟!
في التفاصيل، يعود سبب تلك التغريدة إلى تقرير نشرته أمس واشنطن فري بيكون" الأميركية، أشارت فيه إلى تغير في الموقف الأميركي حيال تلك القضية.

ونقلت عن مسؤول في وزارة الخارجية، قوله ردا على استفسار حول موقف الإدارة الحالية من قضية الجولان، إن تلك المنطقة لا تنتمي لأحد، وإن السيطرة عليها يمكن أن تتغير اعتمادًا على ديناميكيات المنطقة المتغيرة باستمرار، في إشارة فهمت كأنها تراجعا عن الموقف السابق.


المصدر: العربية
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