قطع أثرية بحوزة "نائب الجن والعفاريت" في مصر

بعد أسبوعين من ضبطها مجوهرات وأحجار كريمة وتحف أثرية فيما عرف بـ"كنز شقة الزمالك"، تواصل الشرطة المصرية تحقيقاتها بشأن العثور على قطع أثرية، شملت تماثيل وعملات معدنية تعود للعصر اليوناني، وأحجار بنقوش فرعونية، في حوزة برلماني سابق وآخرين.وبحسب ما نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية (أ ش أ)، الخميس الماضي، فإن البرلماني السابق هو علاء حسانين.ويُعرف حسانين بلقب "نائب الجن والعفاريت" وذلك بعد تصريحات سابقة له عن "قوى خارقة للطبيعة" يستخدمها لإخماد الحرائق.وقال يسري البدري مساعد رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم" إن الأجهزة الأمنية رصدت نشاطًا للبرلماني السابق و20 متهمًا آخرين، منذ سنوات، بشأن التنقيب عن الآثار في عدة محافظات من بينها القاهرة والمنيا والشرقية.وأضاف البدري في تصريحات تلفزيونية أن أربعة من الأماكن التي كان ينقب فيها حسانين في منطقة مصر القديمة، قائلًا إن الشرطة عثرت على 201 قطعة أثرية، من بينها 56 تمثالًا، في مخازن.وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط ذكرت أن الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على حسانين "لتزعمه تشكيلًا عصابيًّا للتنقيب والاتجار في الآثار وتهريبها للخارج".وحسبما ذكرت الوكالة، فقد قام حسانين "والسابق اتهامه في 4 قضايا متنوعة، بتزعم التشكيل العصابي، عن طريق تمويل عمليات التنقيب بمناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، وتجميع الآثار والإتجار بها".وعثرت الشرطة على 201 قطعة أثرية، ولوحين خشبيين منقوشًا عليهما باللغة الهيروغليفية، و36 تمثالًا مختلفي الأشكال من 8 سم إلى 40 سم، و4 تماثيل أوشابتي نصفي، وتمثال أوشابتي من المرمر، وتمثال خشبي بطول 40 سم على هيئة أوروبية، وتمثالين من البرونز، أحدهما مكسور الرأس، ورأس تمثال صغير الحجم من البرونز وآخر خشبي".