كارثة إنسانية...انهيار مبنى بالاسكندرية شمال مصر وعدد من الضحايا

لقيت أربع نساء حتفهن في انهيار مبنى سكني في وسط الاسكندرية على ساحل البحر المتوسط بشمال مصر، بحسب ما قال مسؤولون أمنيون السبت.وانهار المبنى القديم الواقع بحي العطارين في وسط الاسكندرية مساء الجمعة.وتمكنت فرق الدفاع المدني من انقاذ أربعة أشخاص من بين الانقاض بينهم جريحة، وفق المصدر نفسه.