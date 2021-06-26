خبير إسرائيلي يستعرض "المخاطر" الآتية من إيران ولبنان وغزة

قال جنرال إسرائيلي إن "هناك توافقا إسرائيليا نادرا حول معظم القضايا الاستراتيجية، إذ إن أكثر من 100 عضو كنيست يتعاملون مع التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه إسرائيل".وأضاف عاموس يادلين في لقاء مع صحيفة "إسرائيل اليوم" أن "الأهداف الأمنية والعسكرية المتوافق عليها إسرائيلياً تتركز في منع إيران من الوصول للقنبلة النووية، ومنعها من التواجد العسكري في سوريا والعراق، ووقف دعم حزب الله، وإلحاق أضرار جسيمة بحماس وردعها، وتنمية التحالف الحيوي مع الولايات المتحدة وتعزيزه، والحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا والصين، وتعزيز الاتفاقات الإبراهيمية (التطبيع) ومدها إلى دول أخرى، والحفاظ على العلاقات مع مصر والأردن".وأشار يادلين، الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات العسكرية- أمان، وأحد كبار الطيارين المشهورين، والرئيس السابق لمعهد أبحاث الأمن القومي بجامعة تل أبيب، إلى أنه "في كل هذه القضايا المهمة لا فرق أيديولوجيا مهما بين اليمين واليسار في إسرائيل، فكل رئيس وزراء سيبذل قصارى جهده لتحقيق هذه الأهداف، لكن القضية الوحيدة التي يدور حولها جدل واسع هي القضية الفلسطينية، وهي ليست على جدول الأعمال على الإطلاق".وأشار إلى أن "المصالح المشتركة بين تل أبيب وواشنطن قامت في الماضي لمواجهة المعسكر الشيوعي السوفييتي، ثم واجهنا معاً الإسلام الراديكالي وإيران، وترتفع قيمة إسرائيل كمصلحة أمريكية مع خروج الولايات المتحدة الآن من الشرق الأوسط، رغم أن هناك أماكن لا تتداخل فيها المصالح بشكل كامل كالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، أو في مجال الاستثمار والاقتصاد مع الصين".على الصعيد الإيراني، قال يادلين إنه "من أجل وقف برنامج إيران النووي، هناك خمس استراتيجيات محتملة، أولها الاتفاق الجيد وهو أفضل من اتفاق به العديد من الثغرات، وثانيها تغيير ميزان الاعتبارات الإيرانية من خلال ممارسة أقصى قدر من الضغط، وثالثها تغيير النظام الإيراني، ورابعها العمليات السرية تحت عتبة الحرب، وخامسها ما يتم القيام به في العراق وسوريا عبر هجوم حركي مباشر".وأشار إلى أنه "يجب وضع خطة هجومية ضد إيران، لأنه في النهاية، إذا فشلت كل الاستراتيجيات الأخرى فلا بد من وجود خيار عسكري".بالانتقال الى مشروع "حزب الله" المقاوم، يرى يادلين أنه "أكبر تهديد تقليدي لإسرائيل، مقترحا أن تناقشه الحكومة في أقرب وقت ممكن، وأن تضع خطة لمهاجمته، لأنه اقترب من كتلة حرجة، رغم أن الجبهة الشمالية لديها 15 عامًا من الهدوء، بفضل حرب لبنان الثانية، التي حققت أطول فترة هدوء، ورغم أننا أمام ردع متبادل، فإسرائيل تخشى العمل في لبنان".وأكد أن "حرب غزة الأخيرة رغم أنها حققت نجاحات عسكرية، لكنها كانت أقل قدرة على اغتيال شخصيات بارزة في حماس، وكانت عملية إشكالية، ومن حيث وضع حماس كعامل رئيسي في الساحة الفلسطينية، وما زلنا بحاجة لمعرفة ما إذا كانت هذه العملية غيرت شيئًا في مطالب حماس، وكيف ستتصرف في إطلاق النار على إسرائيل".