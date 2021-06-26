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عربي-دولي
القنصلية الأميركية: هجوم السبت خرق واضح للسيادة العراقية
Lebanon 24
26-06-2021
|
13:30
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دانت القنصلية الأميركية في مدينة أربيل، الهجوم الذي استهدف، السبت، بطائرات مسيرة مناطق مناطق في إقليم كردستان-العراق.
واعتبرت القنصلية، في تغريدة، أن الهجوم يمثل "خرقا واضحا للسيادة العراقية".
ووفقاً لقناة "الحرة"، فإنّ مصادر أمنية كشفت أنّ هجوماً استهدف مناطق زراعية في قرى شمال مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، فجر السبت، فيما لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.
وبينما قالت المصادر إنه لا تتوفر معلومات بشأن مكان إطلاق أربعة صواريخ ولا أهدافها، رجحت مصادر محلية أن يكون الهجوم، الذي لم يسفر عن خسائر بشرية، نفذ بطائرات مسيرة.
وأضافت المصادر الأمنية أن صاروخين سقطا في محيط قرية "سيولة"، وأصابا منزلا وألحقا به أضرارا مادية. بينما سقط الصاروخان الآخران قرب قرية "كُومَ سْبان"، وانفجر أحدهما من دون أن يخلف أضرارا. وتجرى الأجهزة الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الهجوم.
وكانت أربيل شهدت، في نيسان الماضي، هجوم بطائرة مسيرة ألقت متفجرات قرب قوات أميركية متمركزة في مطار المدينة.
وكانت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان قالت حينها إن الطائرة المسيرة كانت تحمل مادة تي.إن.تي التي استخدمتها لاستهداف القوات الأميركية.
ووفقاً لقناة "الحرة"، فإن الوزارة ذكرت أنه ما من أحد أصيب في الهجوم.
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